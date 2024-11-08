Всемирный банк предоставит Украине новый пакет поддержки на $750 миллионов - Шмыгаль

Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки для Украины на сумму 750 млн долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, средства будут предоставлены в рамках проекта "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE), который направлен на поддержку институциональных реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз. Часть этой суммы будет выделена из фонда ADVANCE Ukraine, поддерживаемого правительством Японии.

Шмыгаль отметил, что реализация программы поможет укрепить работу государственных институтов в условиях войны, предоставлять ключевые государственные услуги гражданам в полном объеме.

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Премьер также добавил, что реформы в рамках проекта направлены на повышение эффективности управления публичными инвестициями и государственными финансами. В случае необходимости финансирование может быть увеличено.

Напомним:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что правительство Украины знает, как закрыть бюджетный дефицит в 2025 году.

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