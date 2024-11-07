Уряд має "абсолютне розуміння", як закрити дефіцит бюджету у 2025 році – Шмигаль

Уряд України має "абсолютне розуміння", як закрити бюджетний дефіцит у 2025 році.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.

"У нас є абсолютне розуміння, як будемо закривати дефіцит бюджету у 2025 році", - заявив він.

За його словами, Україна продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та Європейським Союзом у межах програм Ukraine Facility.

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Окрім цього, уряд очікує отримати $50 мільярдів від країн G7 та ЄС коштом використання заморожених російських активів.

Це дозволить забезпечити фінансування Збройних Сил України та інших пріоритетних статей державного бюджету, підсумував він.

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Нагадаємо:

Ukraine Facility – програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. У третьому кварталі 2024 року Україна виконала вісім з девʼяти індикаторів.

Верховна Рада підтримала законопроєкт з бюджету України на 2025 рік у першому читанні.