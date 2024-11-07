Уряд має "абсолютне розуміння", як закрити дефіцит бюджету у 2025 році – Шмигаль
Уряд України має "абсолютне розуміння", як закрити бюджетний дефіцит у 2025 році.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.
"У нас є абсолютне розуміння, як будемо закривати дефіцит бюджету у 2025 році", - заявив він.
За його словами, Україна продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та Європейським Союзом у межах програм Ukraine Facility.
Окрім цього, уряд очікує отримати $50 мільярдів від країн G7 та ЄС коштом використання заморожених російських активів.
Це дозволить забезпечити фінансування Збройних Сил України та інших пріоритетних статей державного бюджету, підсумував він.
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Нагадаємо:
Ukraine Facility – програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.
Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. У третьому кварталі 2024 року Україна виконала вісім з девʼяти індикаторів.
Верховна Рада підтримала законопроєкт з бюджету України на 2025 рік у першому читанні.