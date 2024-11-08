Тигипко сообщил о строительстве нескольких заводов

Основатель группы компаний "ТАС" Сергей Тигипко сообщил о новых направлениях бизнеса группы: покупке семенного завода и элеватора на 40 тыс т хранения, строительстве заводов по переработке яблок на концентрат и вагоностроительного завода.

Пр сказал Тигипко на 10-м Киевском международном экономическом форуме, передает "Интерфакс-Украина".

"Покупаем семенной завод и элеватор на 40 тыс хранения. Строим завод в Ковеле по вагоностроению для европейского пути. Строим завод по переработке яблок с нуля в яблочный концентрат", - рассказал Тигипко.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор (банковский и страховой сегменты) и аптечный, а также промышленность, недвижимость, венчурные проекты.

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"ТАС Агро", входящая в группу, обрабатывает 83 тыс га в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Днепропетровской областях, где выращивает сою, подсолнечник, рапс, пшеницу, ячмень и кукурузу. Кроме того, агрохолдинг занимается молочным животноводством (до 5,5 тыс. голов КРС), владеет шестью элеваторами мощностью единовременного хранения 250 тыс т.

Напомним:

Группа "ТАС" Сергея Тигипко через Alkemi Limited (Кипр) купила "Идея Банк Украина".

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