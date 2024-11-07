Китайская нефтесервисная компания продает свою "дочку" в Украине
Антимонопольный комитет Украины 7 ноября предоставил разрешение на приобретение компанией Prato Golf Investments LTD (г. Ларнака, Кипр) контроля над ООО "Бейкень Энергетика Украина".
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ, пишет LIGA.net.
Крупнейшая китайская частная нефтесервисная компания Xinjiang Beiken Energy Engineering Co основала в Украине дочернюю компанию в сентябре 2017 года. Тогда же Xinjiang Beiken заключила контракт с Укргаздобычей на бурение 24 скважин в Харьковской и Полтавской областях.
На сайте ООО "Бейкень Энергетика Украина" сказано, что ее производственная база в Полтаве позволяет готовить буровое оборудование (дефектоскопия, испытания, ремонт). В распоряжении в Украине есть семь буровых установок.
По данным аналитической системы Contr Agent, Prato Golf Investments LTD в Украине принадлежит общество с ограниченной ответственностью "Международный „Н" гольф клуб". Конечным бенефициаром указан бизнесмен Игорь Мазепа.
Напомним:
Ровенскую компанию "Центр Солнечное Ремесло", частного добытчика янтаря-сырца, покупает гражданин Китая Рен Йонгпенг.