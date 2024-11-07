В последнее время РФ наносит удары по системам распределения электроэнергии облэнерго - "Укрэнерго"

Российские агрессоры в последние месяцы, кроме обстрелов объектов системы передачи электроэнергии, магистральными линиями НЭК "Укрэнерго", расширили фокус нанесения ударов по объектам системы распределения электроэнергии сетями облэнерго.

Об этом сообщил врио главы "Укрэнерго" Алексей Брехт на 10-м Киевском международном экономическом форуме, передает "Интерфакс-Украина".

"По разным причинам, в частности поскольку мы ("Укрэнерго" - ред.) на сегодня более подготовлены, у нас есть запасы резерва страхования, есть профессиональная команда людей, которые очень быстро восстанавливают наши объекты, поэтому фокус ударов распространился и на нас, и на объекты системы распределения", - сказал он.

По словам главы компании, в последние месяцы есть очень много поврежденных объектов у операторов системы распределения (ОСР, облэнерго), которые локально влияют на энергоснабжение регионов.

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"Однако там так же работают люди, которые делают все возможное для того, чтобы максимально быстро восстановить электроснабжение регионов", - дополнил Брехт.

Он отметил, что по состоянию на 7 ноября украинская энергосистема уже 52-й день работает без ограничений электроснабжения потребителей.

Напомним:

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7 ноября в связи с очередной атакой россиян на энергетическую инфраструктуру были аварийные отключения в Житомирской и Ровенской областях.