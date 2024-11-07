На Житомирщині аварійні відключення світла
Четвер, 7 листопада 2024, 09:55 -
У зв'язку з черговою атакою росіян на енергетичну інфраструктуру є аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах Житомирської області.
Про це повідомляє "Житомиробленерго".
"Всі служби зайняті усуненням пошкоджень. Додаткова інформація буде повідомлена згодом", - йдеться у заяві.
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Увечері середи, 6 листопада, російська армія запустила на територію України ударні БПЛА.
Під час нічної атаки російських безпілотників у Києві працювала ППО, Сили оборони знищили понад 30 ворожих дронів, однак через падіння уламків спалахнули пожежі і є руйнування у шести районах столиці.
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