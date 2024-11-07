На Житомирщині аварійні відключення світла

У зв'язку з черговою атакою росіян на енергетичну інфраструктуру є аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах Житомирської області.

Про це повідомляє "Житомиробленерго".

"Всі служби зайняті усуненням пошкоджень. Додаткова інформація буде повідомлена згодом", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

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Увечері середи, 6 листопада, російська армія запустила на територію України ударні БПЛА.

Під час нічної атаки російських безпілотників у Києві працювала ППО, Сили оборони знищили понад 30 ворожих дронів, однак через падіння уламків спалахнули пожежі і є руйнування у шести районах столиці.