"Манифест 42" заявил о давлении БЭБ на крупного поставщика товаров для японской кухни

Бюро экономической безопасности заблокировало счета и деятельность двух компаний группы "Морской Дом" - поставщика и производителя товаров для японской и паназиатской кухни. Речь идет об ООО "МД Альянс Групп" и ООО "МД Евротрейд".

Об этом заявило Общественное движение "Манифест 42", пишет Форбс Украина.

"В течение года БЭБ безосновательно проводило обыски на вышеупомянутых предприятиях, изымали документы, вызывали сотрудников на допросы, направлялось огромное количество бессодержательных запросов на контрагентов предприятий", - говорится в заявлении „Манифест 42".

Деятельность "МД Альянс Групп" и "МД Евротрейд" полностью заблокирована из-за арестов счетов предприятий. Такие действия полностью делают невозможным хозяйственную деятельность и могут привести к банкротству, подчеркнул "Манифест 42".

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Группа компаний "Морской дом" считает такие действия силовиков давлением на бизнес и лично на владелицу Татьяну Чирву.

Основная деятельность ГК "Морской дом" - импорт и дистрибуция продуктов питания, рыбы, морепродуктов, продуктов для азиатской кухни. Под брендом "Морской Дом" (МД) работают шесть компаний.

Покупателями товаров у группы компаний МД являются ритейловые сети (Сильпо, Ашан, Новус, Фора и другие), ресторанные сети (СушиЯ, Евразия, Мафия и другие), ресторанный малый бизнес и ФЛП.

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Основной вид деятельности ООО "МД Альянс Групп" - оптовая торговля мясом и мясными продуктами. Доход ООО по итогам 2023 года превысил 530 млн грн, чистая прибыль - более 12 млн грн. Конечный бенефициар - Татьяна Чирва.

Основной вид деятельности "МД Евротрейд" - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Доход компании за 2023 год - 334 млн грн, чистая прибыль - 3,4 млн грн. Конечный бенефициар - Виталия Гордиенко.

Напомним:

Общественное движение "Манифест 42" считало следственные действия с массовыми обысками в "Автомагистраль-Юг" незаконными и требовало от руководства государства реагирования на факты давления силовиков на бизнес.