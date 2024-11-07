Состояние Илона Маска выросло на $20 миллиардов после победы Трампа

Состояние миллиардера-предпринимателя и генерального директора Tesla Илона Маска выросло на $20 миллиардов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Об этом сообщает CoinTelegraph со ссылкой на Forbes.

По данным Forbes, Маск, который был одним из крупнейших финансовых доноров Трампа, увидел, как его состояние выросло более чем на 7,5% за один день, достигнув $285,6 миллиарда.

Акции Tesla также поднялись почти на 15% 6 ноября, завершив торги на уровне $286,74 после завершения основной сессии - это самая высокая цена акций с сентября 2022 года, согласно данным Google Finance.

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Маск, который выступал на митинге с Трампом в Пенсильвании, имел много на кону на этих выборах, ведь пожертвовал не менее $119 миллионов в суперкомитет, который поддерживал бывшего президента, сообщает The New York Times.

Джефф Безос, второй самый богатый человек в мире после Илона Маска, увеличил свое состояние на 7 миллиардов долларов до 223,5 миллиардов долларов после того, как акции Amazon выросли на 3,8% до исторического максимума в 207 долларов к концу торгов 6 ноября.

Напомним:

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Состояние десяти самых богатых людей в мире выросло на 63 млрд долл за один день после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала изменения на фондовых рынках, поскольку инвесторы спешили поддержать компании, выигрывающие от его победы, и продавали акции ожидаемых "лузеров".