Китайский производитель отказался от сборки телевизоров в России из-за санкций

Завод китайской TPV Technology в России прекратил производство телевизоров Philips, Sony, Sharp и других брендов.

Об этом сообщает The Moscow Times.

В сервисном отделе TPV Technology подтвердили, что производство на заводе в Шушарах в Ленинградской области приостановлено, однако причину этого не уточнили. Завод работал с 2011 года и мог выпускать до 3,5 млн телевизоров в год.

Китайская сторона из-за высокого риска вторичных санкций, с одной стороны, и незначительности рынка РФ для TPV Technology, с другой, приняла решение прекратить прямые продажи в стране.

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Причиной также стали сложности с оплатой компонентов, которые закупались в Китае.

Напомним:

В августе в России усугубились проблемы с расчетами с китайскими партнерами.

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