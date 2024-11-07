Украина уменьшила импорт электроэнергии на 60% в октябре, экспорт вырос в 88 раз - DiXi Group

Украина в октябре по сравнению с сентябрем уменьшила импорт электроэнергии на 58% - до 181,8 тыс. МВт-ч. Экспорт вырос в 88 раз - до 60,7 тыс. МВт-ч.

Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group.

"Несмотря на то, что против сентябрьского импорт в прошлом месяце упал на 58%, он втрое превысил октябрьский экспорт", - говорится в сообщении.

Украина в прошлом месяце импортировала 181,8 тыс. МВт-ч электроэнергии. При этом 33% импорта (59,6 тыс. МВт-ч.) поступило из Венгрии; примерно по 25% - из Словакии (46,3 тыс. МВт-ч.) и Румынии (45,1 тыс. МВт-ч.); 11% (19,9 тыс. МВт-ч.) - из Польши; 6% (10,9 тыс. МВт-ч.) - из Молдовы.

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Экспорт составил 60,7 тыс. МВт-ч. против 0,7 тыс. МВт-ч. в сентябре. Больше всего экспортировали электроэнергию в Венгрию - 33% или 20,2 тыс. МВт-ч. В Румынию поступило 15,5 МВт-ч (26%), в Словакию - 14,3 МВт-ч (25%), в Польшу - 7,3 МВт-ч (12%), в Молдову - 3,5 МВт-ч (6%).

Как говорится в сообщении, 70% экспорта пришлось на период 2-11 октября. С 12 октября экспорт начал стремительно спадать, зато наблюдался рост импорта электричества.

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