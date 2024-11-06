Член наглядової ради "Укренерго" назвав зимову погоду для повернення відключень
Взимку в Україні можливі відключення світла за графіками, але обмеження будуть запроваджувати залежно від погоди та морозу.
Про це повідомив член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко на брифінгу.
За його словами, очікується, що цю зиму, не беручи до уваги можливі обстріли і їх наслідки, Україна пройде або без обмежень, або з мінімальними обмеженнями при температурі до -5 градусів включно.
Також очікується дефіцит електроенергії в системі, якщо буде тривалий час, а саме три і більше днів, з температурами -10 градусів і нижче.
"За таких обставин однозначно існуючого парку, враховуючи темпи і графіки відновлення, і відповідно імпортного ресурсу, який буквально тиждень тому було збільшено до 2100 мегават, його все одно не вистачить. І от в такі критично холодні дні нас будуть все ж таки супроводжувати графіки обмежень", - зазначив Бойко.
За його оцінками, залежно від температури у морозну погоду будуть відключати світло від однієї до трьох черг. При цьому три черги - при дуже низьких температурах.
"Єдине, що треба розуміти, враховуючи статистику останніх зим, таких днів в році було не багато. На жаль, на сьогодні ми повинні враховувати цей фактор. Якщо до війни енергетика України була готова до будь-якого температурного режиму, то сьогодні, на жаль, внаслідок масштабних пошкоджень, а часом невідворотних знищень - ми є погодозалежними. І тому при таких сценаріях дійсно ми стикнемося з певними обмеженнями в електропостачанні", - додав він.
Нагадаємо:
Водночас видання Politico з посиланням на думку енергоекспертів прогнозує, що Україна може зіткнутися з відключеннями до 20 годин на добу.
Українці можуть пройти зиму без планових відключень світла, якщо об'єкти енергетики вдасться захистити від обстрілів.