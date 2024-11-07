Экспорт Китая вырос быстрее всего за два года перед угрозой тарифов Трампа

В октябре китайский экспорт вырос самыми быстрыми темпами за последние два года, поскольку заводы спешили вывести запасы на основные рынки в ожидании дальнейших тарифов со стороны США и Европейского Союза.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные.

В прошлом месяце исходящие поставки из второй по величине экономики мира выросли на 12,7% в годовом исчислении, что превысило прогноз роста на 5,2%, и рост на 2,4% в сентябре.

Импорт упал на 2,3% по сравнению с ожиданиями падения на 1,5%, став отрицательным впервые за четыре месяца.

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Профицит торгового баланса Китая в прошлом месяце вырос до 95,27 млрд долл по сравнению с 81,71 млрд долл в сентябре.

В прошлом месяце экспорт Китая в США увеличился на 8,1% в годовом исчислении, тогда как исходящие поставки в Европу подскочили на 12,7% за тот же период.

Убедительная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США привлекла внимание к его предвыборному обещанию ввести тарифы на китайский импорт, превышающие 60%, и, вероятно, приведет к перемещению запасов на склады на экспортном рынке Китая.

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Тарифная угроза Трампа пугает китайских владельцев фабрик и чиновников, ведь на кону ежегодные поставки на сумму около 500 млрд долл, а торговая напряженность с ЕС, который в прошлом году импортировал китайских товаров на сумму 466 миллиардов долларов, усилилась.

Экспортный импульс был единственным светлым пятном для экономики, переживающей трудности, поскольку доверие домохозяйств и бизнеса было подорвано затянувшимся долговым кризисом на рынке недвижимости.

Напомним:

Китайский юань и фондовые рынки резко упали, поскольку президентство Дональда Трампа и республиканский контроль над Конгрессом США угрожает усилением напряженности в вопросах торговли и технологий.