Китайські ринки падають з наближенням президентства Трампа

Китайський юань і фондові ринки різко впали, оскільки президентство Дональда Трампа і республіканський контроль над Конгресом США загрожує посиленням напруженості в питаннях торгівлі і технологій.

Про це повідомляє Reuters.

Китайський індекс "блакитних фішок" CSI300, зменшився на 0,5%, в той час, як гонконзький індекс Hang Seng, який більше відображає настрої іноземних інвесторів, впав на 2,3%.

Повідомляється, що індекс Hang Seng China Enterprises, впав на 2,6%.

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Акції китайських технологічних компаній, що котируються на Гонконзькій біржі знизились в цілому, а гігант електронної комерції JD.com, та Alibaba, знизились на 4% кожна.

Президентські вибори в США матимуть значний вплив на економіку та ринки капіталу Китаю. У рамках своєї кампанії з підтримки американського виробництва Трамп пообіцяв виборцям, що запровадить тарифи на товари з Китаю на рівні 60% або більше.

Таким чином, іноземні інвестори, швидше за все, займуть захисну позицію щодо будь-яких активів, пов'язаних з Китаєм.

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Китайський фондовий ринок перебуває в процесі відновлення після багаторічного спаду, оскільки влада обіцяє розв'язувати проблему слабкого споживання та спаду в секторі нерухомості.

Індекс CSI 300 виріс більш ніж на 20% з 23 вересня, коли Пекін почав впроваджувати заходи зі зниження ставок і стимулювання економіки.

Під час першого президентства Трампа юань ослаб приблизно на 5% відносно долара під час першого раунду американських тарифів на китайські товари у 2018 році, і впав ще на 1,5% через рік після ескалації торгової напруженості.

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