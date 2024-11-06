Украинцы в течение октября купили рекордное количество валюты за 12 лет

Объемы покупки населением Украины валюты в октябре 2024 года превысили объемы ее продажи на 1,39 млрд долл по сравнению с 1,09 млрд долл в сентябре и 0,78 млрд долл в августе, что является рекордным показателем с ноября 2012 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что такой результат обусловлен преимущественно увеличением покупки наличной валюты на 319 млн долл. по сравнению с сентябрем - до 2 млрд 585,4 млн долл., тогда как ее продажа выросла лишь на 42,2 млн - до 1 млрд 312,6 млн долл.

Покупка безналичной валюты в октябре увеличилась по сравнению с сентябрем на 26,3 млн долл - до 420,2 млн долл, тогда как продажа - на 5,6 млн долл, до 299,3 млн долл.

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Всего за 10 месяцев этого года чистая покупка валюты населением достигла 9,63 млрд долл по сравнению с 3,14 млрд долл за аналогичный период 2023 года, в том числе наличной валюты - 8,67 млрд долл против 2,18 млрд долл.

На рынке юрлиц покупка клиентами банков валюты в октябре выросла до 6,77 млрд долл с 6,13 млрд долл в сентябре, что является наибольшим показателем с декабря 2023 года. В то же время увеличение продажи было более значительным - до 5,38 млрд долл с 4,59 млрд долл в сентябре.

Относительно объема операций между банками, то он рос второй месяц подряд и достиг 6,21 млрд долл по сравнению с 5,79 млрд долл в сентябре. Это самый высокий показатель за время полномасштабного вторжения России, тогда как до него в феврале 2022 года он составлял 12,1 млрд долл.

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Напомним:

Международные резервы Украины на 1 ноября 2024 года составляли $36,58 млрд. По предварительным данным, в октябре они уменьшились на 6% или на $2,32 млрд.