Міжнародні резерви України скоротились на 6% за місяць

Міжнародні резерви України на 1 листопада 2024 року становили $36,58 млрд. За попередніми даними, у жовтні вони зменшилися на 6% або на $2,32 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

"Динаміка міжнародних резервів у жовтні 2024 року зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП)", – пояснили у Нацбанку.

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Як йдеться в повідомленні, чистий продаж валюти НБУ у жовтні становив $3,43 млрд.

Крім того, за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено 943,4 млн дол. США, з яких:

710,0 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

186,0 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

21,6 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

11,6 млн дол. США – обслуговування боргу перед ЄС;

14,2 млн дол. США – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 87,9 млн дол. США.

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Водночас минулого місяця на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2 млрд дол. США. З цієї суми:

1 111,2 млн дол. США – від Міжнародного валютного фонду;

569,1 млн дол. США – від розміщення валютних ОВДП;

289,5 млн дол. США – від Уряду Канади;

21,6 млн дол. США – грантові кошти від Уряду Сербії.

За прогнозом Національного банку, рівень міжнародних резервів за підсумками грудня 2024 року сягне 43,6 млрд дол. США, ураховуючи запевнення щодо фінансування, надані партнерами.

Нагадаємо:

Національний банк України покращив прогноз міжнародних резервів у 2024 - 2026 роках у порівнянні з липневим прогнозом. Так, за прогнозом резерви наприкінці 2024 року становлять 43,6 мільярда доларів проти 41,2 мільярда передбачених раніше.