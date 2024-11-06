В Гостомеле разворовали миллионы на восстановлении разрушенных россиянами жилых домов - Нацполиция

В Киевской области полиция подозревает пятерых работников Гостомельской поселковой военно-гражданской администрации в хищении средств на восстановление разрушенного россиянами жилья.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как говорится в сообщении, среди подозреваемых - экс-заместитель председателя Гостомельской поселковой военно-гражданской администрации, бывший начальник отдела и трое ее работников.

Они заключили ряд договор с подрядчиком, однако владельцы частных домов заканчивали восстановительные работы за свой счет.

Реклама:

В Нацполиции рассказали, что для восстановления жилых домов, поврежденных в результате боевых действий военных РФ весной 2022 года, администрация заключила ряд прямых договоров с фиктивным предприятием, якобы специализирующимся на ремонте и жилищном строительстве.

Смета этих сделок составляла от 100 тыс грн до 500 тыс грн. В целом предприятие получило на свои счета из бюджета более 6 млн гривен.

Подрядчик должен был реставрировать десятки поврежденных российской армией домов за считанные месяцы - замена крыши, окон, фасада и тому подобное. Однако чиновники вносили в акты выполненных работ сведения об их объемах и стоимости, которые не соответствовали действительности, после чего подписывали документы.

Реклама:

В результате, пострадавшие владельцы частных домов заканчивали восстановительные работы за свой счет.

На сегодня только по шести сделкам, заключенным с февраля по май 2023 года, сумма подтвержденных экспертизой убытков составляет 650 тыс. грн.

Полицейские проверяют причастность фигурантов к более 40 эпизодам противоправной деятельности. По предварительным оценкам, сумма нанесенного ущерба может достигать десятков миллионов гривен.

Во время обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов в Киеве и Киевской области полицейские изъяли 150 тыс долларов, служебную документацию финансово-хозяйственной деятельности, печати, компьютерную технику, автомобили, мобильные телефоны и "черновые" записи.

Напомним:

Прокуратура прекратила деятельность преступной организации, которая в течение 2021-2024 годов занималась незаконной добычей и реализацией каменного угля.