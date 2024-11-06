Выгодные бизнес-проекты: в "Укрэнерго" ожидают бум распределенной генерации

До конца 2024 года в Украине ожидается от 600 до 800 МВт небольших объектов генерации электроэнергии, способных обеспечить гарантированное энергоснабжение бизнеса и общинам, которые успеют их установить. А в 2015 году ожидается бум распределенной генерации.

Об этом рассказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть оценки, что до конца года в Украине будет введено от 600 до 800 МВт распределенной генерации. Это не мало и не много.

Если говорить об Украине в целом, то этого точно недостаточно, чтобы уверенно смотреть и декларировать гарантии энергоснабжения и готовности к любым сценариям по обстрелам, но локально, для тех, кто успел установить, это будет гарантированное энергоснабжение при любом сценарии", - сказал Бойко во время брифинга в Медиа-центре.

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При этом он отметил, что ожидает бум распределенной генерации в следующем году, поскольку это не только гарантированное энергообеспечение, но и выгодные бизнес-проекты, учитывая цены на электроэнергию на рынке.

"Поэтому эти проекты точно пойдут, и показатели в следующем году будут существенно выше", - сказал советник премьера.

Напомним:

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НЭК "Укрэнерго" объявила о временном прекращении платежей по своим "зеленым" облигациям устойчивого развития с 9 ноября 2024 года.