Первый украинский единорог стал резидентом "Дії"

Первый украинский единорог Grammarly стал резидентом "Дії".

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

"В "Дія.Сіту" Grammarly будет пользоваться самыми выгодными налоговыми условиями и прозрачной правовой системой для развития и стабильной работы в Украине.

А также резидентство в пространстве придаст гибкости в трудоустройстве людей благодаря GIG-контрактам или на условиях трудового договора", - говорится в сообщении министерства.

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Отмечается, что украинский единорог Grammarly входит в список самых влиятельных компаний по версии TIME и рейтинг Cloud 100 от Forbes, отмечающий ведущие компании мира в сфере облачных технологий.

Американское бизнес-издание Fast Company уже в третий раз вносит Grammarly в список самых инновационных ИИ-компаний мира.

Напомним:

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В сентябре компания Rentberry, основанная украинцами, привлекла 90 млн долл финансирования и ее оценка выросла до 1 млрд долл. Таким образом, Rentberry стал седьмым "единорогом" с украинскими корнями после Creatio, GitLab, People.ai, Grammarly, Unstoppable Domains и airSlate.