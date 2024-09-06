Сьома IT компанія з українським корінням отримала оцінку в мільярд доларів

Компанія Rentberry, що заснована українцями, залучила 90 млн дол фінансування і її оцінка зросла до 1 млрд дол. Що робить її сьомим "єдинорогом" з українським корінням.

Про це повідомляє Ain.

Заснований українцями Rentberry, технологічна платформа для оренди та управління нерухомістю, успішно завершив фінансування серії А, у межах якого залучив 90 млн дол. Це підняло оцінку Rentberry до 1 млрд дол.

Зазначається, що до фінансування долучилися Berkeley Hills Capital та GTM Capital.

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Таким чином, Rentberry став сьомим "єдинорогом" з українським корінням після Creatio, GitLab, People.ai, Grammarly, Unstoppable Domains та airSlate.

Повідомляється, що інвестиції дозволять покращувати платформу, розширювати глобальну присутність і досліджувати нові вертикалі на ринку нерухомості.

Штаб-квартира Rentberry розташована у Сан-Франциско, однак команда в основному складається з українських фахівців. Rentberry продовжує масштабування та розширює свої послуги, зокрема середньострокову оренду та модульні будинки в Сполучених Штатах, Європі та Азії.

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Наразі стартап Rentberry планує придбання збанкрутілого WeWork. 100% бізнесу оцінили в 550–650 млн дол.

Економічна правда.