Квартальная прибыль Toyota упала впервые за два года: причины

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor отчиталась о своем первом падении квартальной прибыли за два года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Toyota.

Операционная прибыль Toyota за третий квартал 2024 года составила 1,16 трлн иен (7,55 млрд долл), что на 20% меньше, чем 1,44 трлн иен ($9,3 млрд) годом ранее.

Акции Toyota выросли на 1,7% после отчетности, отставая от роста на 2,6% на более широком рынке.

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Причиной падения прибыли стали проблемы с продажами и производством на двух ключевых рынках - в Японии и США.

До начала 2024 года крупнейший в мире автопроизводитель получал рекордные прибыли, ведь основное внимание уделялось гибридным моделям.

Однако проблемы с качеством на подразделении Toyota по производству грузовиков и автобусов Hino Motors, жесткая конкуренция со стороны китайских брендов, а также приостановка производства двух моделей в США начали замедлять динамику продаж в последние месяцы.

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Toyota пообещала улучшить производство во второй половине своего финансового года, который завершится в марте 2025 года.

"Во второй половине этого финансового года мы ожидаем вернуться к ежегодному мировому уровню производства в 10 млн единиц", - заявил финансовый директор Toyota Йоичи Миядзаки.

Toyota также пересмотрела свой план производства автомобилей на текущий финансовый год на 1% до 10,85 млн единиц, что на 240 тыс. меньше, чем в прошлом году.

Компания сохранила свой прогноз прибыли на текущий год на уровне 4,3 трлн иен (28 млрд долл).

Напомним:

Renault вышла на первое место по количеству проданных новых легковых автомобилей в октябре (775 авто), обойдя традиционного лидера продаж Toyota (679 авто).

Toyota Motor увеличивает свои инвестиции в производителя воздушных такси Joby Aviation на $500 миллионов для поддержки планов по коммерческому производству.