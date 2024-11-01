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Toyota втратила лідерство на ринку продажів нових авто в Україні

П'ятниця, 1 листопада 2024, 13:20 - Олексій Артемчук

Renault вийшла на перше місце за кількістю проданих нових легкових автомобілів в жовтні (775 авто), обійшовши традиційного лідера продажів Toyota (679 авто).

Про це повідомляє Укравтопром.

Загалом у жовтні було продано 5800 нових легкових автомобілів в Україні, що на 2% більше, ніж у вересні, та на 1% більше за показник жовтня минулого року.

Також у п'ятірку найпопулярніших марок нових авто в Україні в жовтні увійшли: Skoda (продано 402 авто), BMW (397 авто) та Volkswagen (363 авто).

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Зазначається, що бестселером залишилася модель Renault Duster – 749 авто.

Загалом з початку року в Україні було зареєстровано 58 800 нових легкових автомобілів, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо:

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За даними Держстату, з січня по серпень 2024 року Україною було імпортовано 215,6 тисячі вживаних та нових легкових авто.

Toyota автомобілі Україна
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Економічна правда
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