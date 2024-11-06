Акции медиакомпании Трампа выросли на 50% после его победы на выборах

Акции медиакомпании Trump Media & Technology Group выросли сразу на 50% после того, как стало очевидным, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в США.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что за последние 30 дней акции компании выросли более чем на 105% выше 51 доллара за акцию.. Хотя они и упали более чем на 34% за последние пять торговых сессий, поскольку Харрис, казалось, набирала обороты в последние дни выборов.

Актив компании Trump Media - соцсеть Truth Social - рассматривается трейдерами как основная платформа для президентских коммуникаций нового президента США.

Реклама:

Сообщается, что в отчете о прибыли компания сообщила о доходе чуть более 1 миллиона долларов.

Читайте также: Американцы выбрали Трампа. Что это значит для экономики США и мира?

Make Tesla Great Again. Почему Илон Маск агитирует за Трампа

Реклама:

Напомним:

Акции Trump Media & Technology Group, упали до рекордно низкого уровня после недавнего возвращения кандидата в президенты от Республиканской партии на медиаплатформу конкурента - X.