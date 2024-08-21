Акції медіакомпанії Трампа впали до рекордно низького рівня

Акції Trump Media & Technology Group, впали до рекордно низького рівня після нещодавнього повернення кандидата в президенти від Республіканської партії на медіаплатформу конкурента – X.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що акції Trump Media впали до 21,33 дол, тобто більш ніж на 4%. За підсумками торгів акції впали на 3,7% до 21,42 дол, що стало восьмою сесією втрат поспіль.

Зменшення лідерства Трампа в опитуваннях і на ринках ставок на вибори протягом останніх тижнів також вплинуло на акції, які деякі роздрібні трейдери розглядали як ставку на те, чи виграє Трамп другий термін.

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Раніше цього місяця компанія Trump Media, основним активом якої є додаток Truth Social, повідомила про квартальний збиток у розмірі 16,4 млн дол і дохід у розмірі лише 837 тис дол. Ринкова вартість компанії становить близько 4,3 млрд дол, у порівнянні з більш ніж 8 мільярдами доларів на початку цього року.

Очікується, що Трамп матиме право почати виводити в готівку свої майже 60% акцій - або 114,75 млн акцій - своєї соціальної мережі, коли закінчиться період блокування інсайдерської інформації в наступному місяці.

Економічна правда.

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