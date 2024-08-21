Акції медіакомпанії Трампа впали до рекордно низького рівня
Акції Trump Media & Technology Group, впали до рекордно низького рівня після нещодавнього повернення кандидата в президенти від Республіканської партії на медіаплатформу конкурента – X.
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що акції Trump Media впали до 21,33 дол, тобто більш ніж на 4%. За підсумками торгів акції впали на 3,7% до 21,42 дол, що стало восьмою сесією втрат поспіль.
Зменшення лідерства Трампа в опитуваннях і на ринках ставок на вибори протягом останніх тижнів також вплинуло на акції, які деякі роздрібні трейдери розглядали як ставку на те, чи виграє Трамп другий термін.
Раніше цього місяця компанія Trump Media, основним активом якої є додаток Truth Social, повідомила про квартальний збиток у розмірі 16,4 млн дол і дохід у розмірі лише 837 тис дол. Ринкова вартість компанії становить близько 4,3 млрд дол, у порівнянні з більш ніж 8 мільярдами доларів на початку цього року.
Очікується, що Трамп матиме право почати виводити в готівку свої майже 60% акцій - або 114,75 млн акцій - своєї соціальної мережі, коли закінчиться період блокування інсайдерської інформації в наступному місяці.
Економічна правда.