Почти половина украинцев экономят на еде – Центр Разумкова

Почти половина украинцев (44%) отмечают, что при покупке продуктов чаще стараются покупать самые дешевые продукты, не обращая внимания на качество.

Это результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова с 20 по 26 сентября, пишет "Интерфакс-Украина".

В то же время 45% респондентов отметили, что могут позволить себе покупать более качественные, хотя и более дорогие продукты. Еще 11% опрошенных затруднились дать однозначный ответ.

Исследование также показало, что с начала полномасштабного вторжения выросла доля граждан, которые едва сводят концы с концами - таких уже 12% по сравнению с 9% в 2021 году.

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В то же время увеличилась и доля тех, кто чувствует себя обеспеченным, но не может позволить крупные покупки (с 6% до 9%). Уменьшилось количество тех, кто живет на достаточном уровне, но с трудом покупает вещи длительного пользования, такие как мебель или бытовая техника (с 44% до 41%).

По сравнению с 2005 годом увеличилась доля граждан, которые живут за счет зарплаты (с 38% до 54%), и уменьшилась доля тех, кто получает основные доходы из пенсии или социальных выплат (с 38% до 29%).

Опрос проводился методом face-to-face на контролируемых правительством территориях Украины, где не ведутся боевые действия, и охватил 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 2,3%.

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Напомним:

Трети (32%) семей Украины денег хватает только на еду - покупать одежду сложно.

Украина переведена в категорию стран с доходами выше средних, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 год финансовый год от Всемирного банка.