В Украине добыча газа выросла до максимума с начала большой войны - СМИ

В Украине объемы валовой добычи природного газа в октябре выросли на 2,3% по сравнению с прошлым годом - до 1,663 млрд кубометров. Это самое высокое месячное значение добычи с января 2022 года, до полномасштабного вторжения РФ.

Об этом пишет профильное издание ExPro.

Отмечается, что среднесуточная валовая добыча природного газа в октябре составила 53,6 млн кубометров, на 1,3% больше, чем в сентябре. Также это самое высокое среднесуточное значение добычи с февраля 2022 года.

Всего за десять месяцев 2024 года Украина добыла почти 15,85 млрд кубометров природного газа, что на 2% больше, чем в 2023 году и на 2,7% больше, чем в 2022-м.

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"Укргаздобыча" увеличила добычу природного газа на 1,6% - до 1,24 млрд кубометров в октябре 2024 года. Компания добыла 12,1 млрд кубометров газа за десять месяцев 2024 года, что на 5,4% больше, чем в прошлом году.

"Укрнафта" увеличила добычу газа на 4,6% - до 96,4 млн кубометров в сентябре. С начала года предприятие добыло 967 млн кубометров, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Частные компании увеличили объемы добычи газа на 4,4% по сравнению с прошлым годом - до 324 млн кубометров. В общем, частные компании добыли 2,75 млрд кубометров природного газа за 10 месяцев этого года, на 12% меньше, чем в 2023 году.

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По прогнозам ExPro, объемы валовой добычи природного газа в Украине по итогам 2024 года могут вырасти на 2,2% или 420 млн кубометров - до 19,1 млрд кубометров.

Напомним:

Компании группы "Нафтогаз" за три квартала 2024 года добыли более 11 млрд куб. м газа, что больше, чем за аналогичный период 2023 года.