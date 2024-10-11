"Нафтогаз" збільшив видобуток газу у річному вимірі

Компанії групи "Нафтогаз" за три квартали 2024 року видобули понад 11 млрд куб. м газу, що більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Це на 0,7 млрд куб. м більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила пресслужба групи компаній.

За звітний період група "Нафтогаз" на 2% перевищила планові обсяги видобутку, зазначив очільник групи компаній Олексій Чернишов.

Реклама:

"Нафтогаз" розраховує забезпечити населення та інші категорії ПСО виключно власним ресурсом, йдеться у повідомлені.