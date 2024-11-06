Детенизация рынка алкоголя: налоговые сборы на 43% превысили показатели 2021 года

Детенизация рынка ликеро-водочной продукции за 10 месяцев 2024 года принесла бюджету на 43,5% больше налогов, чем за аналогичный период 2021 года. Речь идет об увеличении на 3,3 млрд. грн.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

По его информации, выросла уплата акцизного налога с произведенной в Украине ликеро-водочной продукции на 1,5 млрд. грн. больше или на 26,7% за тот же период 2021 года.

"Положительная динамика прослеживается и в росте налоговой эффективности по НДС, что составляет 6,74% и на +30,7% больше 2021 года (в 2021 году налоговая эффективность составляла 5,16%)", - отметил Гетманцев.

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На 23,5 млрд грн, или на 24,5% выросли выручки по реализации ликеро-водочной продукции и в 2024 году достигли 119,4 млрд грн, что почти равно показателю всего 2023 года.

По словам Гетманцева, растет и легальное производство спирта: с 7,4 млн дал в 2021 году до 12 млн дал прогнозируемо в 2024 году.

"Окончательный гвоздь в гроб тени на рынке алкоголя будет забит с подписанием законопроекта 12038, которым уплата акцизного налога возлагается на спиртовые заводы исходя из максимальной производительности их оборудования", - отметил депутат.

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Напомним:

В Кропивницком Нацполиция ликвидировала масштабный подпольный спиртовой завод, который производил до 20 000 литров алкоголя в сутки.