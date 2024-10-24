Поліція ліквідувала масштабний підпільний спиртзавод у м'ясокомбінаті

У Кропивницькому Нацполіція ліквідувала масштабний підпільний спиртовий завод, який виробляв до 20 000 літрів алкоголю на добу.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Завод працював на території колишнього м’ясокомбінату, що не функціонував понад 10 років. Виготовлений спирт постачався до підпільних цехів для виробництва алкоголю.

За попередніми даними, організатори отримували до 15 мільйонів гривень прибутку щомісяця, ухиляючись від сплати податків, що, нібито, завдало бюджету збитків на 40 мільйонів гривень.

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Для транспортування спирту використовували вантажівки з переобладнаними причепами, що вміщували по 15 000 літрів.

Правоохоронці вилучили понад 50 000 літрів спирту, вантажівки та частину обладнання.

Під керівництвом Офісу Генерального прокурора триває встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

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