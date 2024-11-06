Все разделы
Укр / Рус

В Украине растут продажи грузовиков: в лидерах - французские автомобили

Среда, 6 ноября 2024, 11:19 - Виктор Волокита

В Украине в октябре 2024 года на рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1082 авто. Это на 1% больше, чем в предыдущем месяце.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с прошлогодним октябрем, регистрации новых коммерческих авто выросли на 11%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

Реклама:
  1. RENAULT - 246 ед;
  2. CITROEN - 111 ед;
  3. FORD - 90 ед;
  4. MERCEDES-BENZ - 78 ед;
  5. MAN - 76 ед.

Как говорится в сообщении, всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 10,4 тыс. новых машин, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним:

Реклама:

Renault вышла на первое место по количеству проданных новых легковых автомобилей в октябре (775 авто), обойдя традиционного лидера продаж Toyota (679 авто).

авто транспорт
Реклама:
Материалы по теме
В Украине сокращается доля авто с традиционными двигателями: популярные модели в октябре 5 ноября 2024, 09:00
Франковская больница приобрела люксовый минивэн Volkswagen Multivan за почти 4 миллиона 4 ноября 2024, 13:44
Гендиректор Volkswagen подчеркивает необходимость сокращения расходов 3 ноября 2024, 13:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте