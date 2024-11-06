В Украине растут продажи грузовиков: в лидерах - французские автомобили
Среда, 6 ноября 2024, 11:19 -
В Украине в октябре 2024 года на рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1082 авто. Это на 1% больше, чем в предыдущем месяце.
Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с прошлогодним октябрем, регистрации новых коммерческих авто выросли на 11%.
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
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- RENAULT - 246 ед;
- CITROEN - 111 ед;
- FORD - 90 ед;
- MERCEDES-BENZ - 78 ед;
- MAN - 76 ед.
Как говорится в сообщении, всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 10,4 тыс. новых машин, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним:
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Renault вышла на первое место по количеству проданных новых легковых автомобилей в октябре (775 авто), обойдя традиционного лидера продаж Toyota (679 авто).
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