В Украине растут продажи грузовиков: в лидерах - французские автомобили

В Украине в октябре 2024 года на рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1082 авто. Это на 1% больше, чем в предыдущем месяце.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с прошлогодним октябрем, регистрации новых коммерческих авто выросли на 11%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

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RENAULT - 246 ед; CITROEN - 111 ед; FORD - 90 ед; MERCEDES-BENZ - 78 ед; MAN - 76 ед.

Как говорится в сообщении, всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 10,4 тыс. новых машин, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним:

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Renault вышла на первое место по количеству проданных новых легковых автомобилей в октябре (775 авто), обойдя традиционного лидера продаж Toyota (679 авто).