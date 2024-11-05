Кабмин запретил отключать электроэнергию мобильным операторам и военным
Вторник, 5 ноября 2024, 19:15 -
Кабинет министров добавил в перечень, к которым не будут применять отключение света до 1 июня 2025 года, объекты Сил безопасности и обороны и мобильных операторов.
Об этом говорится в правительственном постановлении №1260.
В обновленном перечне критически важных объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение, есть следующие:
- объекты Сил безопасности и сил обороны, которые управляют военными формированиями;
- технические средства электронных коммуникаций и сооружения электронных коммуникационных сетей по перечням.
Приоритетное электроснабжение также сохранили для тех объектов, которые были в перечне ранее. Речь идет о:
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- объектах критической инфраструктуры, которые есть в Реестре объектов критической инфраструктуры, с присоединенной мощностью не менее 100 кВт;
- населенных пунктах, которые расположены в 20-километровой зоне вдоль госграницы с Республикой Беларусь и РФ.
Напомним:
Части прифронтовой территории Украины не будут выключать свет из-за тяжелой гуманитарной ситуации и угрозы жизни.
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