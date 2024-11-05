В Украине улучшился инвестиционный климат: индекс ЕБА вырос

Индекс инвестиционной привлекательности Украины вырос до 2,49 балла в 2024 году (из 5 возможных) с 2,44 балла в 2023 году.

Об этом сообщается из данных исследования Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) в партнерстве с NEQSOL Holding.

С 84% в прошлом году до текущих 79% снизилось количество руководителей бизнеса, которые считают инвестиционный климат в Украине неблагоприятным.

Среди них крайне неблагоприятным считают 20%. В ЕБА отмечают, что доля таких респондентов последовательно уменьшается с 2022 года - с 53 до текущих 20%. Нейтрально текущий инвестклимат оценивают 12% топ-менеджеров (7% в прошлом году), а 9% считают его благоприятным.

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Общая оценка в 2023-2024 годах сопоставима с оценками инвестклимата в "ковидном" 2020 году.

Оценка динамики инвестклимата остается постоянной по сравнению с 2023 годом. Почти половина респондентов, а именно 49% считают, что инвестиционный климат ухудшился, 39% не видят существенных изменений и 12% считают, что инвестклимат улучшился.

С прошлогодних 57% до текущих 70% выросло количество компаний, которые планируют продолжать инвестиции несмотря на войну. В то же время только 17% считают, что новым инвесторам будет выгодно вкладываться в Украину (32% в 2023 году, 17% - во второй половине 2022 года).

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Отмечается, что в следующие полгода 49% СЕО ожидают дальнейшего ухудшения инвестиционного климата в Украине, 33% не ожидают изменений, а 18% надеются на улучшение.

Российская военная агрессия продолжает возглавлять перечень факторов негативного влияния на инвестиционный климат, далее идет коррупция и слабая судебная система, теневая экономика, атаки на украинскую энергосистему. По мнению 81% опрошенных компаний, на инвестиционную привлекательность Украины негативно влияет ограничение валютных операций.

Среди факторов положительного влияния бизнес-лидеры отмечают предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, отмену пошлин и квот на украинский экспорт, "транспортный безвиз" с ЕС, диджитализацию государственных услуг и присоединение к объединенной энергосистеме ЕС.

Напомним:

Компании-члены Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) надеются, что вместо законопроекта №11416-д о повышении налогов для бизнеса правительству удастся сформулировать нормы, которые помогут наполнить госбюджет другим образом.