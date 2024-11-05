Коллекторы Тигипко заработали больше всего денег за 2023 год – исследование

В 2023 году коллекторские компании в Украине сгенерировали 737 млн грн выручки, из которых более 160 миллионов - две компании Сергея Тигипко.

Об этом говорится в аналитике R&D центра YouControl.

Согласно анализу Реестра коллекторских компаний, который сейчас насчитывает 79 юрлиц, наибольший прирост выручки - в 190 раз - показало ООО "Саниго". С 9,6 тысячи грн в 2021 году до 1,8 млн грн в 2023-м.

Также значительный рост финансовых результатов показало ООО "Целтис", выручка которого выросла почти в 152 раза.

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Самый высокий показатель выручки по итогам 2023-го показало ООО "Финансовая компания "Европейское агентство по возврату долгов". Ее участником является ООО "Европейское агентство по возврату долгов". Бенефициаром обеих фирм выступает экс-нардеп Сергей Тигипко, который является ключевым лицом ФПГ "ТАС". Суммарно эти 2 коллекторские компании в 2023 году заработали чуть более 160 млн грн.

Второе место по размеру выручки за 2023 год у ООО "Кредитекспресс Эл.Эл.Си." с показателем в 71,5 млн грн.

Creditexpress является частью международного холдинга SVEA. В его состав в Украине также входят ООО Свеа Финанс" и ООО „Дебтфорт Украина". Последняя также включена в Реестр. Сумма выручка обеих компаний из холдинга SVEA, которые являются действующими участниками коллекторского рынка Украины, составила 100,6 млн грн.

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Замыкает тройку лидеров среди коллекторских компаний по размеру выручки в 2023 году компания ООО "Ланетавто", которая сгенерировала 48,5 млн грн.

Напомним:

18 октября Getin Holding и группа "ТАС" Сергея Тигипко подписали соглашение о продаже 100% акций "Идея Банка Украина".