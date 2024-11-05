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"Укрнафта" планирует пробурить 30 новых скважин и модернизировать АЗС

Вторник, 5 ноября 2024, 15:45 - Виктор Волокита

"Укрнафта" планирует в 2025 году пробурить около 30 новых скважин, а также капитальные ремонты, обновление оборудования и интенсификации добычи. 

Об этом сообщил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий на полях конференции "День поставщика госпредприятий нефтегазовой отрасли: планы на 2025", сообщает пресс-служба компании. 

"В 2025 году планируем прирост по добыче. Около 30 новых скважин. Подавляющее большинство из них - с помощью сторонних подрядчиков, - отметил Сергей Корецкий.  - Также запланированы около 120 капитальных ремонтов скважин - около 34 с помощью сторонних подрядчиков; и 52 операции гидроразрыва пласта - около 30 с внешней поддержкой". 

Отмечается, что компания сосредоточится на обновлении оборудования и повышении энергоэффективности: модернизации компрессорных станций, установке ДКС и блочно-модульного оборудования для подготовки и замера углеводородов. 

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"Готовимся к проведению 3D-сейсмических исследований на около 1250 квадратных километров площадей. В планах также промышленно-геофизические исследования, проектно-изыскательские работы, - сообщил директор ПАО "Укрнафта". - Большой акцент в 2025 году будет на исследование трубопроводов: чтобы предотвращать порывы и аварийные ситуации, нужно будет проверить около 2,5 тыс километров". 

Также компания проводит ремонт и модернизацию АЗК крупнейшей монобрендовой сети Украины. Около 100 существующих АЗК в текущем году будут частично модернизированы. Появятся магазины и кафе. Модернизация существующих АЗК и строительство новых комплексов - цель на последующие годы. 

Напомним:

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ПАО "Укрнафта" приобрело на аукционе спецразрешение на нефтегазовую площадь в Ивано-Франковской области сроком на 20 лет.

Укрнафта
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Экономическая правда
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