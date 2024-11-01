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"Укрнафта" вперше придбала спецдозвіл на аукціоні

П'ятниця, 1 листопада 2024, 13:43 - Віктор Волокіта

ПАТ "Укрнафта" придбало на аукціоні спецдозвіл на нафтогазову площу в Івано-Франківській області строком на 20 років.

Про це повідомила пресслужба "Укрнафти". 

"Це перший спецдозвіл в історії компанії, отриманий через аукціон Державної служби геології та надр України. Компанія перемогла на торгах, запропонувавши 6,5 млн грн", - розповіли в пресслужбі. 

Нова площа розміром близько 9 квадратних кілометрів розташована між двома наявними родовищами "Укрнафти", що забезпечує наявність необхідної інфраструктури для видобутку вуглеводнів.

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У компанії очікують, що площа містить перспективні запаси нафти, газу та конденсату, а щільність нерозвіданих ресурсів становить від 30 до 50 тисяч тонн вуглеводнів на 1 кв. км.

Укрнафта планує провести комплекс геологофізичних і геологопромислових досліджень для детального вивчення потенціалу нової площі.

Нагадаємо:

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Наглядова рада ПАТ "Укрнафта" затвердила стратегічні напрямки розвитку компанії на п'ять років. Новий стратегічний план "Укрнафти" передбачає залучення інвестицій в модернізацію обладнання та розвиток персоналу.

Укрнафта видобуток
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Економічна правда
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