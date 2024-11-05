Германия получила первую компенсацию за газ, который Газпром недопоставил

Энергетическая компания Uniper перечислила в бюджет Германии 530 млн евро в рамках спора с российским Газпромом о возмещении убытков за недополученный газ.

Об этом сообщает Uniper.

В рамках мер по стабилизации со стороны властей Германии Uniper обязалась передать правительству любые компенсационные выплаты, которые она получит за сокращение поставок газа, после вычета судебных расходов и налогов.

В конце прошлого года Uniper уже зафиксировала резерв в размере около 2,2 млрд евро на ожидаемые платежные обязательства перед ФРГ в связи с помощью, предоставленной в 2022 году.

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"Компания пересмотрела размер резерва 30 сентября 2024 года и на этой основе оценила его чуть менее 2,5 млрд евро. Она рассчитает точную сумму платежного обязательства на основе своих финансовых показателей за 2024 год", - сказано в отчете.

Ожидается, что средства, скорее всего, будут переведены правительству Германии в начале 2025 года.

Напомним:

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По меньшей мере 19 компаний из 11 европейских стран подали иски против "Газпрома" из-за нарушения газовых контрактов, а их общая сумма достигла 18,6 миллиарда евро, или 20,6 миллиарда долларов.