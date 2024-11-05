Bihus.Info: В Херсоне строят школы связанные с властью подрядчики, несмотря на протесты местных

Фото: Bihus.Info

В Херсоне продолжают строить две подземные школы, несмотря на протесты местных жителей и российские обстрелы. А подрядчики, которые занимаются этими стройками, имеют связь с представителями власти.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.

Как отмечается в материале, в начале октября, еще на этапе рытья котлована для одной из будущих школ, рядом прилетел российский КАБ. Авиаударом разрушило школу возле будущего подземного укрытия. Из-за угрозы повторных обстрелов местные выступили против этих проектов и начали выходить на протесты.

Однако, в Херсонской городской военной администрации убеждены, что обстрелы не связаны со строительством, поэтому не планируют останавливать реализацию проектов и всячески ее защищают.

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Тендер на 95 миллионов гривен отдали компании "Алсвит Плюс". С 2022 года ее перерегистрировали на Александра Соловьяна. После этого фирма сразу же начала получать ощутимые государственные заказы в Полтаве.

Весной 2024 года, перед тем как компания начала получать заказы в Херсоне, у фирмы сменился директор - им стал Александр Потележко из Харькова.

Журналисты Bihus.Info нашли в судебном реестре постановление за 2016 год, в котором говорится, что на тот момент военнослужащий Потележко находился в нетрезвом состоянии во время несения службы. Судя по постановлению, материалы по нему в суд направил военный прокурор Луганского гарнизона. Военным прокурором этого гарнизона в то же время был Роман Мрочко - нынешний глава Херсонской городской военной администрации.

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Другая компания, "Будпостач СТСВ", получила заказ на подземную школу за 90 миллионов гривен. Кроме этого, фирма ремонтирует немало простейших укрытий в Херсоне.

Журналисты Bihus.Info пытались пообщаться с подрядчиками по адресу их регистрации в Херсоне. Но на месте офис оказался закрытым, а сосед сообщил, что за полчаса до нашего приезда строители сняли табличку с двери и сбежали из помещения.

Принадлежит "Будпостач СТСВ" нескольким людям, среди которых Александр Новохацкий и Александр Загоскин. Они вместе учились в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. Там же работал и ученый и эксперт по энергетике Александр Сусак, который сейчас как ФЛП также теперь получает подряды на ремонты укрытий в Херсоне и является партнером Загоскина по другой компании.

Нынешний заместитель главы городской военной администрации Сергей Орехов также учился в этом же университете тогда же, когда Сусак здесь активно занимался научной деятельностью. Их специализации тоже сходны - Орехов учился на специальности "Газонефтепроводы и газонефтехранилища", Сусак же тогда дописывал свой лабораторный практикум "Трубопроводный транспорт газа".

Александр Сусак отказался отвечать на вопросы журналистов, а Сергей Орехов якобы не смог вообще вспомнить такого человека.

Напомним:

После внутреннего расследования уволили Василия Шомонку и он больше не будет следить за военными стройками в Министерстве обороны Украины. Таким образом Минобороны отреагировало на расследование Bihus.Info.