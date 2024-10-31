Міноборони звільнило Шомонку, який наглядав за військовими будівництвами

Після внутрішнього розслідування звільнили Василя Шомонку і він більше не наглядатиме за військовими будівництвами в Міністерстві оборони України. Таким чином Міноборони відреагувало на розслідування Bihus.Info.

Про це стало відомо з коментаря офіційної сторінки Міноборони під дописом Bihus.Info у Facebook.

У Міноборони зазначили, що хоч посада Шомонки не потребує обов’язкової спецперевірки, після внутрішнього розслідування його вирішили звільнити за згодою сторін з 31 жовтня 2024-го року.

Також у коментарі МОУ повідомили про план завершити реорганізацію та кадрову ревізію Управління капітальних вкладень до 1 листопада 2024 року.

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Нагадаємо:

Раніше журналісти Bihus.Info з’ясували, що у серпні 2024-го року Василя Шомонку призначили головним спеціалістом з технічного нагляду за будівництвом (реконструкцією) військових об’єктів в Управління капітальних вкладень Міністерства оборони України.

Це Управління відповідає, зокрема, за будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, а також за будівництво і реконструкцію військових об’єктів.

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На посаду його призначили без конкурсу та без досвіду державної служби. До призначення в МОУ чоловік працював у сфері будівництва і роками значився співвласником будівельних фірм, що об’єднані під брендом Perfect Group. Частина з них раніше фігурували у розслідуваннях Bihus.Info. Тоді журналісти встановили, що курує цю групу нардеп від забороненої ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко.

До того як стати у 2019-му році депутатом, Ісаєнко у 2000-их працював у структурах Міністерства оборони, що відповідали за будівництво та відчуження оборонівських земель. У той період фірми, записані на його підлеглих та товаришів, почали отримувати будівельні підряди від Міноборони і розвивати бізнес.

Після Міноборони Ісаєнко пішов у Мінрегіонбуд заступником міністра, де продовжував лобіювати інтереси близьких до нього компаній. В 2015-му його звільнили після скандалу з фейковим статусом учасника бойових дій. Нині нардеп має статус підозрюваного НАБУ та САП за схему на будівництві.