Фонд госимущества стал владельцем 49% "Альянс Холдинг", которых управляет украинскими АЗС Shell

Фонд государственного имущества в конце октября 2024 года официально стал владельцем 49% уставного капитала ООО "Альянс Холдинг", которое управляет сетью автозаправочных станций Shell в Украине.

Об этом свидетельствуют данные аналитической системы Contr Agent, пишет LIGA.net.

Эта доля ранее принадлежала россиянину Эдуарду Худайнатову, который попал под санкции после начала полномасштабной войны.

По решению Высшего антикоррупционного суда его украинские активы, в частности доля в Альянс Холдинге, были взысканы в доход государства.

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Во исполнение этого решения предыдущих владельцев ООО "Альянс Холдинг" - Cicerone Holding B.V. и Bogstone Holding B.V. - вывели из перечня учредителей компании, была утверждена новая структура собственности:

Shell Overseas Investments B.V. - 51%;

Фонд государственного имущества Украины - 49%.

Shell ранее сообщал, что после начала полномасштабной войны доля Худайнатова в ООО "Альянс Холдинг" сократилась до 2,56%, а косвенная доля Shell выросла до 97,44%.

"Согласно законодательству Нидерландов и на основе решений суда Нидерландов количество акций, которыми владеет Shell, выросло благодаря денежным вливаниям Shell в украинский бизнес, чего не произошло со стороны другого партнера по холдингу", - говорили в компании.

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Доказать это в украинском суде Shell не удалось.

Напомним:

Фонд государственного имущества завершил процесс регистрации права собственности государства на Нефтяную компанию "Альянс-Украина".

Фонд госимущества (ФГИУ) планирует выставить национализированные 49% сети АЗС Shell в Украине на приватизационный аукцион - интерес к покупке проявляют как украинские, так и зарубежные нефтяные компании.