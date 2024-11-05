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В Украине сокращается доля авто с традиционными двигателями: популярные модели в октябре

Вторник, 5 ноября 2024, 09:00 - Виктор Волокита
 
gettyimages

В Украине в октябре 20224 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 62% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял почти 66%, то есть на 4% больше.

Об этом сообщает Укравтопром.

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,1% октябрьских продаж новых авто. В октябре 2023 года этот показатель равнялся 45,5%.

Вторым по размеру стал сегмент дизельных авто - 26,3%, в прошлом году им принадлежало 20,4% рынка новых авто.

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Доля гибридных авто увеличилась с 18,6% до 20,7%.

Электромобили охватили 16,6%, против 14,8% в октябре прошлого года.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.

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  • Лидерские позиции по сегментам заняли:
  • Бензиновые авто - RENAULT Duster;
  • Дизельные - RENAULT Duster;
  • Гибридные - TOYOTA RAV-4;
  • Электро - HONDA M-NV;
  • Авто с ГБО - HYUNDAI Tucson.

Напомним:

Renault вышла на первое место по количеству проданных новых легковых автомобилей в октябре (775 авто), обойдя традиционного лидера продаж Toyota (679 авто).

авто рынок
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