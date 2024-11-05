В Украине сокращается доля авто с традиционными двигателями: популярные модели в октябре
В Украине в октябре 20224 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 62% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял почти 66%, то есть на 4% больше.
Об этом сообщает Укравтопром.
Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,1% октябрьских продаж новых авто. В октябре 2023 года этот показатель равнялся 45,5%.
Вторым по размеру стал сегмент дизельных авто - 26,3%, в прошлом году им принадлежало 20,4% рынка новых авто.
Доля гибридных авто увеличилась с 18,6% до 20,7%.
Электромобили охватили 16,6%, против 14,8% в октябре прошлого года.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.
- Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто - RENAULT Duster;
- Дизельные - RENAULT Duster;
- Гибридные - TOYOTA RAV-4;
- Электро - HONDA M-NV;
- Авто с ГБО - HYUNDAI Tucson.
Напомним:
Renault вышла на первое место по количеству проданных новых легковых автомобилей в октябре (775 авто), обойдя традиционного лидера продаж Toyota (679 авто).