Украина подписала соглашения со Всемирным банком на сумму почти 600 миллионов долларов

Украина подписала соглашения со Всемирным банком на сумму почти 600 млн долларов в рамках новой программы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Соответствующие соглашения с Банком подписали Минфин и Минэкономики, говорит Шмыгаль.

Речь идет о новом проекте, направленном на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход, улучшение бизнес-среды, цифровизации и содействие выходу на новые рынки.

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Проект рассчитан до 2027 года, а общая запланированная сумма программы - более 1 миллиарда долларов.

"Это существенно усилит украинскую экономику и укрепит украинский малый и средний бизнес для противодействия современным вызовам", - отметил он.

Напомним:

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Всемирный банк предоставит 300 млн долларов на проведение термомодернизации в украинских городах.