Украина подписала соглашения со Всемирным банком на сумму почти 600 миллионов долларов
Украина подписала соглашения со Всемирным банком на сумму почти 600 млн долларов в рамках новой программы.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Соответствующие соглашения с Банком подписали Минфин и Минэкономики, говорит Шмыгаль.
Речь идет о новом проекте, направленном на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход, улучшение бизнес-среды, цифровизации и содействие выходу на новые рынки.
Проект рассчитан до 2027 года, а общая запланированная сумма программы - более 1 миллиарда долларов.
"Это существенно усилит украинскую экономику и укрепит украинский малый и средний бизнес для противодействия современным вызовам", - отметил он.
Напомним:
Всемирный банк предоставит 300 млн долларов на проведение термомодернизации в украинских городах.