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Компания брата Шурмы хочет отсудить у РФ миллиард гривен

Понедельник, 4 ноября 2024, 16:48 - Ярослав Винокуров

Компания "КД Энерджи 2", среди конечных бенефициаров которой есть Олег Шурма, брат экс-заместителя руководителя ОПУ Ростислава Шурмы, подает иск в суде к РФ о взыскании 1 млрд грн убытков, причиненных в результате военной агрессии. 

Об этом пишет профильное издание Expro со ссылкой на постановление Хозяйственного суд Запорожской области.

Отмечается, что 30 сентября в Хозяйственный суд Запорожской области поступило исковое заявление ООО "КД Энерджи 2" к Российской Федерации о взыскании убытков в размере 31,17 млн долларов США, что по состоянию на дату оценки эквивалентно по курсу НБУ составило 1 млрд грн. 

Напомним:

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Компания "Возобновляемая энергия Запорожья", одним из совладельцев которой является брат экс-заместителя руководителя ОПУ Ростислава Шурмы Олег Шурма, тоже судится в суде с РФ о возмещении имущественного ущерба на $12 млн, причиненного в связи с вооруженной агрессией. 

В августе 2023 года было обнародовано расследование Bihus.Info о том, что солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является окружение Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года, хотя, вероятно, не имели связи с объединенной энергосистемой Украины.

Речь идет, в частности, об ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Возобновляемая Энергия Запорожье", совладельцем которых является брат Ростислава Шурмы - Олег Шурма.

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А совладельцем еще двух компаний - ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауер ЛЛС" - является Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы, которого считают близким к нему человеком.

Позже Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по выплатам за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на оккупированных территориях.

электроэнергия
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