100 тысяч у судей и 22 тысячи у прокуроров: сколько получают украинские спецпенсионеры

Средний размер пожизненного денежного содержания судей в Украине на начало текущего года составлял 99,74 тыс. грн, а размер пенсии прокуроров - 21,94 тыс. грн.

Такие данные предоставило Министерство социальной политики Украины в ответ на запрос ЭП.

Как отмечают в Минсоцполитики, количество спецпенсионеров растет, несмотря на то, что общая численность украинских пенсионеров сокращается.

"При этом, контингент получателей этих выплат составляет по состоянию на сентябрь 2023 года - 740 тысяч человек, что составляет 7% общей численности пенсионеров (10 547,8 тысячи человек); по состоянию на сентябрь 2024 года - 777,8 тысячи человек, что составляет 7,5% общей численности пенсионеров (10 328,1 тыс. человек)", - говорится в ответе ведомства.

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Кто сколько получает?

В общем, в ведомстве насчитали 4 действующих закона, которые определяют специальные условия выхода на пенсию и еще 9 уже недействующих законов, согласно которым люди продолжают получать специальные пенсии. Ниже приводим данные о средних размерах спецпенсий и количество их получателей по состоянию на 1 января 2024 года.

Самые большие выплаты получают украинские судьи. Средний размер пожизненного содержания судьи составляет 99737 грн. Всего в Украине насчитывается 3769 человек, которые получают пожизненное содержание судьи.

Второй по размеру средний размер специальных пенсий у прокуроров - 21940 грн. Такие спецпенсии получает 5851 человек

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Средний размер пенсий "чернобыльцев" в Украине составляет 12910 грн. Получателями таких спецпенсий являются более 97 тысяч человек.

Самой многочисленной категорией спецпенсионеров в Украине являются бывшие военные и работники силовых органов (милиции/полиции, налоговой милиции/БЭБ, ГБР, НАБУ и некоторых других правоохранительных органов). По состоянию на 1 января их количество составляло 622,46 тысячи человек, однако к 1 октября оно выросло до 650 тысяч человек, добавляют в Минсоцполитики.

Средний размер пенсии бывшего военнослужащего на 1 января этого года составлял 8713,55 грн (количество получателей - 43517 человек), а средний размер пенсионной выплаты бывшего работника правоохранительных органов - 10032 грн (количество получателей - 579129 человек).

Некоторые специальные пенсионные режимы государство уже отменило, однако люди продолжают получать спецпенсии в соответствии с ними. Самой многочисленной группой таких людей являются бывшие госслужащие и работники дипломатических учреждений - 20,07 тысячи человек, средний размер выплаты - 9835 грн.

1679 человек в Украине получают пенсии по закону "О службе в органах местного самоуправления". Средний размер выплаты - 6166,77 грн.

Несколько большие пенсии получают бывшие народные депутаты - 17,89 тыс. грн (количество получателей - 653 человека).

333 человека получают пенсию по закону "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов". Средний размер выплаты - 6366,67 грн.

Также в Минсоцполитики насчитали 181 получателя пенсии в соответствии с законом "О научной и научно-технической деятельности". Средний размер пенсии - 5023,2 грн.

Средний размер пенсионной выплаты 78 человек, пенсия которых рассчитывается в соответствии с положением о помощнике-консультанте народного депутата Украины составляет 5906,41 грн.

53 человека в Украине получают спецпенсию в соответствии с законом "О Национальном банке". Средний размер такой выплаты составляет 12754,72 грн.

Специальную пенсию, условия которой были прописаны в Таможенном кодексе, получает 36 украинцев (ее средний размер 7608,33 грн).

Согласно закону "О Кабинете министров Украины" пенсию получает 30 человек, а средний размер такой выплаты составляет 17140 грн.

Отметим, что по состоянию на 1 октября средний размер пенсии по возрасту в Украине составляет 5635,48 грн, пенсии по инвалидности - 4892,57 грн.

Ранее в Минсоцполитики посчитали, что за 9 месяцев 2024 года на спецпенсии государство потратило почти 88 млрд гривен, а до конца года эта сумма составит почти 120 миллиардов.

Прочитать "гайд" на спецпенсию от прокуроров можно здесь: Как получать заоблачные пенсии без ограничений? Инструкция от прокуроров и судей