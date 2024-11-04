Суд признал банкротом одно из подразделений ДТЭК Ахметова
Понедельник, 4 ноября 2024, 14:44 -
Хозяйственный суд Донецкой области 28 октября признал банкротом ООО "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова, которое эксплуатировало три электростанции на востоке Украины.
Об этом сообщается в судебном реестре.
ДТЭК Востокэнерго занималась производством и реализацией электрической и тепловой энергии. Основная деятельность осуществлялась на:
- Зуевской ТЭС (с марта 2017 года компания потеряла контроль над этим активом из-за военных действий на неподконтрольной Украине территории),
- Луганской ТЭС (с февраля 2022 года производственная деятельность прекращена из-за оккупации Счастья),
- Кураховской ТЭС (не работает с 2023 года).
В феврале 2024 года суд открыл производство по делу о банкротстве компании.
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Отмечалось, что инициатором банкротства стало "ДТЭК Днепроэнерго" в городе Запорожье, которому "ДТЭК Востокэнерго" задолжало более 24,35 млн грн.
Напомним:
Хозяйственный суд Донецкой области 5 февраля 2024 года решил открыть дело о банкротстве "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова.
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