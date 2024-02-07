Суд відкрив справу про банкрутство "ДТЕК Східенерго" Ахметова

Господарський суд Донецької області 5 лютого вирішив відкрити справу щодо банкрутства "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова.

Про це йдеться на сайті Верховного суду, передає Liga.net.

Зазначається, що ініціатором банкрутства стало ДТЕК Дніпроенерго у місті Запоріжжя, якому "ДТЕК Східенерго" заборгувало понад 24,35 млн грн, з яких:

понад 17,23 млн грн — основний борг;

майже 5,86 млн грн — інфляційне збільшення суми боргу;

майже 1,16 млн грн - 3% річних, нараховані через неналежне виконання договорів.

Саме підприємство складається з двох ТЕС у Донецькій і Луганській областях.

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Нагадаємо:

Нацкомісія з енергетики у листопаді 2023 року вирішила накласти на "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова максимальний штраф в 1,7 млн грн.