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Суд відкрив справу про банкрутство "ДТЕК Східенерго" Ахметова

Середа, 7 лютого 2024, 20:30 - Ігор Пилипів

Господарський суд Донецької області 5 лютого вирішив відкрити справу щодо банкрутства "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова. 

Про це йдеться на сайті Верховного суду, передає Liga.net.

Зазначається, що ініціатором банкрутства стало ДТЕК Дніпроенерго у  місті Запоріжжя, якому "ДТЕК Східенерго" заборгувало понад 24,35 млн грн, з яких:

  • понад 17,23 млн грн — основний борг;
  • майже  5,86 млн грн — інфляційне збільшення суми боргу;
  • майже 1,16 млн грн - 3% річних, нараховані через неналежне виконання договорів.

Саме підприємство складається з двох ТЕС у Донецькій і Луганській областях.

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Нагадаємо:

Нацкомісія з енергетики у листопаді 2023 року вирішила накласти на "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова максимальний штраф в 1,7 млн грн.

ДТЕК банкрутство
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