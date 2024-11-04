Украина сократила импорт электроэнергии до шестимесячного минимума
Понедельник, 4 ноября 2024, 12:58 -
Украина в октябре импортировала 181 000 МВт-ч электроэнергии, и это наименьший объем с марта текущего года (168 000 МВт-ч).
Об этом сообщает ExPro.
В октябре импорт электроэнергии сократился на 58% по сравнению с сентябрем.
Больше всего электроэнергии в октябре было поставлено из Венгрии - 32,8% общего объема. На втором месте Словакия - 25,4%, на третьем - Румыния - 24,8%.
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В целом объем импорта электроэнергии сократился по всем направлениям - больше всего из Польши на 77%.
По сравнению с октябрем 2023 года, импорт электроэнергии в Украину вырос в 9,5 раза.
Напомним:
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Украина и ЕС договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии зимой до 2,1 ГВт.
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