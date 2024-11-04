Jaguar Land Rover продал российские активы

Российское представительство британского автоконцерна ООО "Ягуар Ленд Ровер" приобрела группа местных топ-менеджеров РФ.

Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц РФ, пишет DW.

Владельцем 100% акций представительства стало ООО "ВСКД Моторс", зарегистрированное в Москве в конце 2022 года.

"Ягуар Ленд Ровер" был основан в Москве в 2008 году. В начале 2022 года на фоне войны РФ в Украине Jaguar Land Rover прекратил поставки в Россию, выручка компании упала с 7,5 млрд до 1,5 млрд рублей в 2023 году.

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Чистый убыток "Ягуар Ленд Ровер" в 2022 году превысил 1 млрд рублей, в 2023 году - составил 560 млн рублей, писало российское агентство "Интерфакс".

Британский Jaguar Land Rover принадлежит индийской Tata Group.

Напомним:

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Автомобильный концерн Tata Group, владелец бренда Jaguar Land Rover, подтвердил планы построить фабрику по производству аккумуляторов для электромобилей в Британии.