Акции китайских производителей электромобилей растут в цене

Акции китайских электромобильных компаний подскочили после того, как автопроизводители, включая BYD, зафиксировали рекордные поставки в октябре.

Об этом сообщает Bloomberg.

Акции BYD выросли на 5,6% на утренней торговой сессии в Гонконге. Акции компаний-аналогов, включая Xpeng Inc и Geely Automobile Holdings Ltd, также выросли более чем на 6% после значительного роста поставок в октябре.

Сообщается, что результаты показали влияние ряда национальных и местных субсидий в Китае, призванных поощрить водителей обменивать бензиновые автомобили на электромобили.

Реклама:

Эти стимулы способствовали росту продаж электромобилей в течение семи месяцев подряд, в то время как покупка бензиновых автомобилей продолжает сокращаться.

Читайте также: От посмешища до гиганта за 20 лет: как BYD покоряет мировой рынок электромобилей

Напомним:

Реклама:

BYD Co. начала последний квартал года с рекордных месячных продаж, выросших на 66% в сезон, который обычно является пиковым для покупки автомобилей в Китае.