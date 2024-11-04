Акции китайских производителей электромобилей растут в цене
Акции китайских электромобильных компаний подскочили после того, как автопроизводители, включая BYD, зафиксировали рекордные поставки в октябре.
Об этом сообщает Bloomberg.
Акции BYD выросли на 5,6% на утренней торговой сессии в Гонконге. Акции компаний-аналогов, включая Xpeng Inc и Geely Automobile Holdings Ltd, также выросли более чем на 6% после значительного роста поставок в октябре.
Сообщается, что результаты показали влияние ряда национальных и местных субсидий в Китае, призванных поощрить водителей обменивать бензиновые автомобили на электромобили.
Эти стимулы способствовали росту продаж электромобилей в течение семи месяцев подряд, в то время как покупка бензиновых автомобилей продолжает сокращаться.
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Напомним:
BYD Co. начала последний квартал года с рекордных месячных продаж, выросших на 66% в сезон, который обычно является пиковым для покупки автомобилей в Китае.