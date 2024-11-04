Китай продолжает призывать ЕС к приемлемому решению по торговле электромобилями

Китай призвал Францию подтолкнуть Европейскую комиссию к решению, приемлемому как для европейской, так и для китайской индустрии электромобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Министр торговли Китая Ван Вэньтао во время встречи с заместителем министра торговли Франции призвал Париж взять на себя "активную роль", чтобы подтолкнуть ЕС к китайским электромобилям.

Он повторил, что расследование блока является основной проблемой, которая "серьезно препятствует" сотрудничеству между Китаем и ЕС в автомобильной промышленности.

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Французская сторона считает, что ЕС отказывается от эскалации ситуации и продолжает торговать с Китаем, "но не поддастся на давление в важных вопросах".

Ван сказал, что пекинские расследования в отношении торговых мер в отношении бренди, свинины и молочных продуктов из ЕС были проведены в соответствии с заявками отечественной промышленности и соответствовали правилам Всемирной торговой организации, "в отличие от ЕС, который был „поспешным" в запуске своего исследования в отношении электромобилей".

Напомним:

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Китай объявил об антидемпинговых мерах против бренди из Евросоюза после того, как ЕС решил ввести пошлины на китайские электрокары.

Представители ЕС проголосовали в пятницу за введение тарифов в размере до 45% на электромобили из Китая, что, в случае вступления в силу, усилит торговую напряженность в отношениях с Пекином.