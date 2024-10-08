Французький бренді став жертвою торгівельної війни між ЄС і Китаєм

Китай оголосив про антидемпінгові заходи проти бренді з Євросоюзу після того, як ЄС вирішив ввести мита на китайські електрокари.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство торгівлі КНР.

Міністерство торгівлі Китаю оголосило про запровадження тимчасових антидемпінгових заходів проти бренді походженням із Європейського Союзу.

З 11 жовтня імпортери будуть зобов'язані надавати китайській митниці заставний депозит у разі імпорту марок, вироблених у ЄС.

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Своє рішення китайське міністерство пояснило тим, що імпорт бренді з Євросоюзу нібито загрожує власному виробництву алкоголю.

Антидемпінгові заходи Китаю здебільшого вдарять по Франції, на яку припадало 99% китайського імпорту бренді у 2023 році, вартість становила 1,7 млрд дол. Франція голосувала за запровадження тарифів на китайські електрокари.

Повідомляється, що постачальникам марок Hennessy і Remy Martin, наприклад, доведеться сплачувати заставу в розмірі 39,0% і 38,1% від вартості імпорту. Відповідно, бренді здорожчає.

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Незадовго до голосування Китай казав, що не поспішатиме із запровадженням антидемпінгових заходів проти бренді з Євросоюзу, вочевидь, на знак доброї волі. Тоді китайське міністерство заявило, що розслідування завершиться у строк до 5 січня 2025 року, але може бути продовжене.

Нагадаємо:

Міністр торгівлі Китаю заявив, що запровадження ЄС мит на електромобілі серйозно завадить торгівлі та інвестиційній співпраці та завдасть шкоди як Китаю, так і Німеччині.

Представники ЄС проголосували у п'ятницю за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, посилить торговельну напруженість у відносинах з Пекіном.