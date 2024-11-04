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Нефть подскочила в цене более чем на доллар: причина

Понедельник, 4 ноября 2024, 09:00 - Алексей Артемчук

Цены на нефть продолжили рост, поднявшись более чем на 1 долл на решении ОПЕК+ отложить на месяц планы по увеличению добычи.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,18 долл за баррель, или на 1,61%, до 74,28 долл за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,21 долл за баррель, или на 1,74%, до 70,70 долл за баррель.

ОПЕК+ - организация стран-экспортеров нефти, в которую входят Россия и другие союзники, заявила, что продолжит сокращение добычи нефти на 2,2 млн (б/с) еще на один месяц в декабре, причем увеличение уже было отложено с октября из-за падения цен и слабого спроса.

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Отмечается, что группа должна была увеличить добычу на 180 000 баррелей в сутки с декабря.

Группа намерена постепенно сократить добычу на 2,2 млн баррелей в сутки в течение ближайших месяцев, тогда как еще 3,66 млн баррелей в сутки останутся сокращенными до конца 2025 года.

Напомним:

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Цены на нефть поднялись более чем на 1 долл за баррель, чтобы компенсировать недельные потери, поскольку геополитическая напряженность на Ближнем Востоке выросла после сообщений о том, что Иран готовит ответный удар по Израилю из Ирака.

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Экономическая правда
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